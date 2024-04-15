Шмигаль відповів на петицію з проханням спрямувати гроші з телемарафону на ЗСУ

Так він відповів на петицію, яка зібрала на сайті уряду майже 30 тис. підписів.

Очільник уряду заявив, що фінансування телемарафону є частиною інформаційної боротьби з агресором.

"Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки й оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їхнього спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", - ідеться у відповіді Шмигаля.

За його словами, уряд на системній основі здійснює роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони.

У листопаді минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Тим часом в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

У березні на сайті уряду з'явилася петиція, в якій Кабмін закликали спрямувати кошти з телемарафону на ЗСУ. Вона набрала достатню для розгляду кількість підписів.

1 квітня голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин припустив, що телемарафон "Єдині новини" вестиме мовлення лише до кінця 2024 року, адже довіра до нього падає, а міжнародна допомога Україні скорочується.

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