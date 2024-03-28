Маніпуляції за бюджетні кошти: уряд просять віддати гроші з телемарафону та Freedom на ЗСУ, створено петицію

Про це повідомив Рух опору капітуляції.

Так, за оцінками "Детектора медіа", телемарафон втратив актуальність для українців: глядачі починають розуміти, що марафон подає неповноцінну, а часом і викривлену картинку реальності. Частина важливої інформації замовчується, тому людям доводиться черпати її з інших джерел.

Зазначається, що:

Загалом стандарти журналісти каналу "1+1" порушували протягом чотирьох годин ефіру 422 рази, це по 105,5 порушення на годину ефіру в середньому або ж більш як по 1,5 порушення щохвилини. "Найбільше порушували стандарт відокремлення фактів від думок — 237 разів, це були переважно суб’єктивні оцінки журналістів у новинах. Стандарт правдивості було порушено 122 рази. Найбільше (майже третина від усіх порушень) було узагальнених розмитих псевдопосилань на авторство суб’єктивних думок", - вказує Рух опору капітуляції.

Канали ICTV та СТБ протягом дня моніторингу встановили абсолютний рекорд телемарафону за кількістю порушень стандартів інформаційної журналістики — було 520 порушень. Це по 130 порушень на годину ефіру або ж більш як по 2 порушення на хвилину ефіру в середньому. Рекордно багато було порушень стандарту відокремлення фактів від думок — 398, із них 380 були суб’єктивними думками журналістів у новинах. Стандарт правдивості порушували 84 рази, найбільше було інформації й картинок із соцмереж.

Стандарти журналісти каналу «Інтер» порушували 352 рази (це по 88 разів на годину або ж майже по 1,5 порушення на хвилину ефіру в середньому). Найчастіше порушували стандарт відокремлення фактів від думок — 255 разів. Майже все це були суб’єктивні думки журналістів у новинах і в новинних елементах гостьових студій. Стандарт правдивості було порушено 60 разів, найбільше було узагальнених розмитих псевдопосилань на джерела фактичної інформації.

Стандарти журналісти каналу "Ми — Україна" протягом чотирьох годин ефіру порушували 232 рази. Це по 58 порушень на годину або ж майже по одному порушенню на хвилину ефіру в середньому. Найчастіше порушували стандарт відокремлення фактів від думок — 119 разів. Більшістю з цих порушень були суб’єктивні оцінки журналістів у новинах і в новинних елементах гостьових студій. Стандарт правдивості було порушено 52 рази.

Рух опору капітуляції наголошує, що телемарафон мовить коштом платників податків, тому має подавати правдиву інформацію. Якщо ж цього не відбувається, кошти з телемарафону варто спрямувати на оборону. На сайті Кабміну опубліковано петицію з вимогою до уряду переспрямувати держкошти на закупівлю БПЛА та пікапів для ЗСУ. Станом на 28 березня вона зібрала понад 18 тис. підписів із 25 тис. необхідних для розгляду.

У листопаді минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Тим часом в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

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