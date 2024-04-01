Нардеп Юрчишин припустив імовірність закриття телемарафону: коли та за яких умов

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

За його словами, якщо до кінця 2024 року суспільна довіра до телемарафону не зросте, потрібно буде думати над його завершенням.

Юрчишин підкреслив, що телемарафон не може працювати далі з тими ж показниками через скорочення міжнародної допомоги, яка відбивається на обороноздатності держави. Україна просто не може дозволити собі фінансувати телемарафон, коли є недофінансування армії, наголосив нардеп.

"Чому 2024 рік стане вирішальним? Бо у нас скорочується міжнародна фінансова допомога. Як наслідок – суттєво скорочується наша економіка. Це брак коштів по всіх напрямах. А в нас у першу чергу забезпечення Збройних Сил. І у нас мають бути гроші на снаряди для ЗСУ і на перезарядку Patriot", - пояснив Юрчишин.

При цьому нардеп зазначив, що телемарафон працюватиме до кінця поточного року, адже кошти на його мовлення закладено в держбюджеті.

"Але в кінці 2024 року будемо дивитися, чи буде він далі працювати", - резюмував політик.

У листопаді минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Тим часом в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

Нещодавно на сайті уряду з'явилася петиція, в якій Кабмін закликали спрямувати кошти з телемарафону на ЗСУ. Вона набрала достатню для розгляду кількість підписів.

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