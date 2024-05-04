Данія вперше за 50 років послабила обмеження щодо абортів

Про це повідомляє Associated Press.

"Йдеться про індивідуальну свободу жінки, про право вирішувати власне тіло та власне життя. Це історичний день для рівноправності жінок", - сказала міністр із питань гендерної рівності Марі Б’єрре.

Безкоштовні аборти були введені в Данії в 1973 році. Обмеження було встановлено на терміні до 12 тижнів, тому що "в той час усі аборти виконувалися хірургічним шляхом, а в той час аборт після 12-го тижня передбачав більший ризик ускладнень".

Крім цього, міністерство охорони здоров’я заявило, що законний вік згоди в Данії становить 15 років, і підліток може сам зробити вибір щодо свого тіла.

Очікується, що зміни набудуть чинності 1 червня 2025 року.