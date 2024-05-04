Данія вперше за 50 років послабила обмеження щодо абортів
Уряд Данії вперше за останні 50 років послабив обмеження щодо абортів - відтепер 15-річні підлітки матимуть можливість робити аборт без згоди батьків, а термін переривання вагітності збільшився до 18-го тижня
Про це повідомляє Associated Press.
"Йдеться про індивідуальну свободу жінки, про право вирішувати власне тіло та власне життя. Це історичний день для рівноправності жінок", - сказала міністр із питань гендерної рівності Марі Б’єрре.
Безкоштовні аборти були введені в Данії в 1973 році. Обмеження було встановлено на терміні до 12 тижнів, тому що "в той час усі аборти виконувалися хірургічним шляхом, а в той час аборт після 12-го тижня передбачав більший ризик ускладнень".
Крім цього, міністерство охорони здоров’я заявило, що законний вік згоди в Данії становить 15 років, і підліток може сам зробити вибір щодо свого тіла.
Очікується, що зміни набудуть чинності 1 червня 2025 року.
- Нещодавно Франція закріпила право на аборт у конституції. Вона стала першою країною у світі, де право жінок на переривання вагітності внесли до основного закону.
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