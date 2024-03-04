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У Франції внесли до конституції право на аборт

4 березня, 2024 понедiлок
21:47
Світ Демонстранти у Франції підтримали американок після рішення Верховного суду про скасування абортів

У понеділок, 4 березня, Франція закріпила право на аборт у конституції. Вона стала першою країною у світі, де право жінок на переривання вагітності внесли до основного закону

Про це повідомляє Reuters.

Під час спеціального спільного голосування двох палат парламенту депутати та сенатори переважною більшістю голосів підтримали цей крок у співвідношенні 780 голосів проти 72.

Права на аборти визнані у Франції ширше, ніж у США та багатьох інших країнах. 

Опитування показують, що близько 80% французів підтримують те, що аборти є законними.

"Ми посилаємо повідомлення всім жінкам: ваше тіло належить вам, і ніхто не може вирішувати за вас", - сказав прем’єр-міністр Габріель Атталь. 

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Рішення закріпило в 34 статті конституції Франції, що "закон визначає умови, за яких жінка має гарантовану свободу вдатися до аборту".

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що Макрон використовує це для отримання політичних балів через велику підтримку права на аборти в країні.

  • 31 січня національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) схвалила президентський законопроєкт, ціль якого закріпити право жінки на аборт у конституції.
Теги:
Медицина
Франція
Конституція
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