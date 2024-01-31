Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Франції зробили крок до закріплення права на аборт у конституції

У Франції зробили крок до закріплення права на аборт у конституції

31 січня, 2024 середа
05:52
Світ Демонстранти у Франції підтримали американок після рішення Верховного суду про скасування абортів

Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) схвалила президентський законопроєкт, ціль якого закріпити право жінки на аборт у конституції

Про це повідомила газета Le Monde, передає ЄП.

Законопроєкт підтримала переважна більшість з 493 депутатів Нацасамблеї. Проти проголосували 30, це відкриває шлях для його розгляду у верхній палаті – Сенаті.

"Сьогодні ввечері Національна асамблея та уряд не проґавили свого рандеву з історією жінок", – прокоментував міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.

Нагадаємо, йдеться про включення  Конституції Франції положення про те, що закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода доступу до добровільного переривання вагітності.

Поправка ще повинна має схвалена або на референдумі, або на спільній сесії обох палат парламенту. Макрон хоче піти другим шляхом, хоча в Сенаті підтримка ініціативи не така однозначна. Жодна з головних парламентських партій не ставить під сумнів право на аборт, але деякі члени консервативної більшості в Сенаті розкритикували формулювання в законопроєкті.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але тоді палати парламенту не дійшли згоди щодо формулювань: Нацасамблея пропонувала гарантувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" це робити.

Теги:
Читайте також:
на фото: уламки
31 січня, 2024 середа
Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу
Дмитро Овсянніков Крим Велика Британія кримінал санкції проти Росії
1 лютого, 2024 четвер
У Британії затримали окупаційного ексгубернатора Севастополя Овсяннікова, - The Times
мобілізація в Україні
1 лютого, 2024 четвер
Які зміни чекають на людей з інвалідністю: новий законопроєкт про мобілізацію
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 лютого
07:01
Віктор Орбан
Вступ Швеції в НАТО: сенатори заявили, що бездіяльність Угорщини може зіпсувати стосунки з США та Альянсом
06:50
Оновлено
ЗСУ. ППО
Ворог атакував Україну "шахедами": вибухи були в Кропивницькому та Кривому Розі
06:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
США ввели санкції проти жителів Ізраїлю. Держдеп вважає їх причетними до насильства над мирними палестинцями
06:29
Японія
Японія розробляє план евакуації населення з островів біля Тайваню
06:27
на фото: Хав'єр Мілей
У МВФ підтримали жорсткі реформи президента Аргентини Мілея
06:11
Ємен, хусити
Хусити випустили дві ракети у бік вантажного судна у Червоному морі, - CENTCOM
06:03
Державний Прапор з автографами військових
"Столицю України перенесуть до Львова": видання Asia Times запустило проросійський фейк
05:38
Рон Десантіс
"Зупинити вторгнення": Флорида відправить ще тисячу своїх нацгвардійців до Техасу
04:36
Словаччина: антиурядові протести
У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги
04:17
ЗСУ
Прикордонники показали, як розбили позиції росіян на Харківщині
03:59
Віктор Ожогін
"Виправив дату народження у військовому квитку": футбольний коментатор розсекретив, як у 64 роки потрапив на фронт
02:46
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії": російські фейки за 1 лютого
02:35
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
"Несхоже, що в нього є якийсь футбольний інтелект": ексфутболіст збірної Англії розкритикував Мудрика
01:57
Військова повістка
У Міноборони назвали переваги електронного кабінету призовника
01:21
Кам'янська Січ - "Хортиця"
Росія вдарила авіабомбами по заповіднику "Хортиця" на Херсонщині: постраждала пам'ятка культури Кам'янська Січ
00:53
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
"У лісі не побачиш товстого вовка": Усик розповів про переваги, які він має над Ф'юрі
00:35
Сенат США
У Сенаті США розповіли, коли відбудеться голосування за допомогу Україні
2024, четвер
1 лютого
23:58
Володимир Зеленський
Це чіткий сигнал Москві, що Європу не зламати. Чекаємо рішень Америки: Зеленський про €50 млрд від ЄС
23:52
Андрій Лунін (праворуч)
"Реал" з Луніним переміг "Гетафе" та відібрав у "Жирони" лідерство у Ла Лізі
23:27
Ілля Забарний (ліворуч), Вест Гем - Борнмут
Забарний допоміг "Борнмуту" відібрати очки у "Вест Гема" в АПЛ
23:00
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
Україна використовуватиме будівельні відходи від руйнувань для відбудови
22:58
Україна ЄС
У 2023 році прибутки від заморожених в ЄС активів РФ склали 4,4 млрд євро: їх хочуть передавати Україні
22:38
Ліонель Мессі (праворуч)
Команда Роналду розтрощила клуб Мессі у товариському матчі
22:32
В окупованому Алчевську росіяни мобілізують працівників металургійного заводу: повістки вручає відділ кадрів, - Атеш
22:22
Ексклюзив
Китай ядерна зброя
"Ядерна зброя у Харкові": політичний експерт Цибулько про "червоні лінії" РФ та відповідь України
22:19
Віктор Орбан
Politico назвало двох політиків ЄС, які переконали Орбана розблокувати допомогу Україні
22:09
Rheinmetall
Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку
21:54
Prozorro
Уряд дозволив оборонні закупівлі через Prozorro
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Повітряні сили ЗСУ влучили по підземному командному пункту РФ. Колонка Сергія Згурця
21:28
Ексклюзив
Офіцер ЗСУ Лапін висловив думку щодо можливих претензій Зеленського до Залужного
21:20
Оновлено
Льюїс Хемілтон
Формула-1: Mercedes оголосив, що семиразовий чемпіон світу Гемілтон залишає команду
21:15
Уряд підтримав план Міноборони щодо розвитку виробництва боєприпасів в Україні
20:57
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Росії визнали, що внаслідок ударів України по НПЗ втратили третину експорту бензину та понад 20% дизелю
20:56
Фермін Лопес (ліворуч) та Георгій Судаков, Барселона - Шахтар
"Шахтар" продовжив контракт із лідером клубу, на якого претендує "Ювентус"
20:22
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, ворог здійснив 66 авіаударів та 38 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб
20:17
Валерій Залужний
Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України
20:05
НАЗК
У НАЗК розповіли, скільки декларацій за 2021 і 2022 роки подали держслужбовці
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Як Москва готує війну між членами НАТО за Закарпаття
20:00
Іран
США затвердили план ударів по іранських цілях у відповідь на обстріл бази в Йорданії, -  CBS
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 708-го дня війни: розвідники знищили гордість РФ – ракетний катер, держави ЄС погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV