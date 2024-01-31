У Франції зробили крок до закріплення права на аборт у конституції

Про це повідомила газета Le Monde, передає ЄП.

Законопроєкт підтримала переважна більшість з 493 депутатів Нацасамблеї. Проти проголосували 30, це відкриває шлях для його розгляду у верхній палаті – Сенаті.

"Сьогодні ввечері Національна асамблея та уряд не проґавили свого рандеву з історією жінок", – прокоментував міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.

Нагадаємо, йдеться про включення Конституції Франції положення про те, що закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода доступу до добровільного переривання вагітності.

Поправка ще повинна має схвалена або на референдумі, або на спільній сесії обох палат парламенту. Макрон хоче піти другим шляхом, хоча в Сенаті підтримка ініціативи не така однозначна. Жодна з головних парламентських партій не ставить під сумнів право на аборт, але деякі члени консервативної більшості в Сенаті розкритикували формулювання в законопроєкті.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але тоді палати парламенту не дійшли згоди щодо формулювань: Нацасамблея пропонувала гарантувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" це робити.