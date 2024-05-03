"ПриватБанк встановив ліміт для чоловіків призовного віку": росфейки та маніпуляції за 3 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 травня російська пропаганда запустила 2 фейки та маніпуляцію.

Фейк: Ворожі TG-канали поширюють сюжет від імені Deutsche Welle про єдиного робота у світі з громадянством, який нібито закликав українців здатися, оскільки це "єдиний шанс врятуватися як нація".

"Сюжету з таким змістом на офіційних сторінках Deutsche Welle у соціальних мережах немає. Поширення фейків від імені іноземних видань – один із прийомів російської пропаганди, яким вона намагається надати своїй брехні більшої правдивості", - наголошує Центр.

Фейк: Ворожі TG-канали опублікували фото нібито екрану банкомата та поширили повідомлення: "В українських банкоматах ПриватБанку встановили ліміт для чоловіків призовного віку – 100 гривень на день. Щоб зняти ліміт, потрібно "оновити дані в ТЦ".

"Насправді це фейк, зроблений за допомогою фотошопу. У банку спростували такі обмеження для військовозобовʼязаних", - пише ЦПД.

Маніпуляція: Речник Путіна Пєсков заявив: "Кремль розглядає твердження Кемерона про право Києва на використання британського озброєння для ударів по РФ як пряму ескалацію".

"Такі галасливі заяви – це лише спроба залякати міжнародну спільноту. Єдині, хто ескалує – це Росія та її сателіти. Україна має повне право захищатися усіма можливими методами, які відповідають міжнародному праву та наявним озброєнням, зокрема знищенням російського ВПК або російських військових на території", - пояснили у ЦПД.