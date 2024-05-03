"ПриватБанк встановив ліміт для чоловіків призовного віку": росфейки та маніпуляції за 3 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 3 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 травня російська пропаганда запустила 2 фейки та маніпуляцію.
Фейк: Ворожі TG-канали поширюють сюжет від імені Deutsche Welle про єдиного робота у світі з громадянством, який нібито закликав українців здатися, оскільки це "єдиний шанс врятуватися як нація".
"Сюжету з таким змістом на офіційних сторінках Deutsche Welle у соціальних мережах немає. Поширення фейків від імені іноземних видань – один із прийомів російської пропаганди, яким вона намагається надати своїй брехні більшої правдивості", - наголошує Центр.
Фейк: Ворожі TG-канали опублікували фото нібито екрану банкомата та поширили повідомлення: "В українських банкоматах ПриватБанку встановили ліміт для чоловіків призовного віку – 100 гривень на день. Щоб зняти ліміт, потрібно "оновити дані в ТЦ".
"Насправді це фейк, зроблений за допомогою фотошопу. У банку спростували такі обмеження для військовозобовʼязаних", - пише ЦПД.
Маніпуляція: Речник Путіна Пєсков заявив: "Кремль розглядає твердження Кемерона про право Києва на використання британського озброєння для ударів по РФ як пряму ескалацію".
"Такі галасливі заяви – це лише спроба залякати міжнародну спільноту. Єдині, хто ескалує – це Росія та її сателіти. Україна має повне право захищатися усіма можливими методами, які відповідають міжнародному праву та наявним озброєнням, зокрема знищенням російського ВПК або російських військових на території", - пояснили у ЦПД.
- Швейцарський псевдоексперт Жак Бо підігрує російській пропаганді та просуває фейк, що Україну не чекають ні в НАТО, ні в ЄС.
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