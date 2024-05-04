Обвал чи стабілізація: у США проаналізували стан фронту в Україні напередодні 9 травня

Про це повідомляє The New York Times.

Неназваний високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що у конфіденційній військовій оцінці США було зроблено висновок, що росіяни намагатимуться досягти "невеликих успіхів" напередодні 9 травня. Але, як сказано в оцінці, українські захисники не зазнають краху на лінії фронту, навіть попри брак боєприпасів.

Інші американські чиновники зазначили, що Росія, ймовірно, не має сил для масштабного наступу до 9 травня. Для цього росіянам довелося б значно наростити сили, чого поки що не спостерігається.

При цьому аналітики в уряді США уточнюють, що Україна зможе стабілізувати фронт за допомогою нового озброєння від союзників у кращому разі влітку, а в найгіршому – до кінця року.