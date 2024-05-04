Обвал чи стабілізація: у США проаналізували стан фронту в Україні напередодні 9 травня
У США спрогнозували, що Україні вдасться тримати оборону, попри спроби росіян досягти результатів до 9 травня та припустили, коли може стабілізуватись ситуація
Про це повідомляє The New York Times.
Неназваний високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що у конфіденційній військовій оцінці США було зроблено висновок, що росіяни намагатимуться досягти "невеликих успіхів" напередодні 9 травня. Але, як сказано в оцінці, українські захисники не зазнають краху на лінії фронту, навіть попри брак боєприпасів.
Інші американські чиновники зазначили, що Росія, ймовірно, не має сил для масштабного наступу до 9 травня. Для цього росіянам довелося б значно наростити сили, чого поки що не спостерігається.
При цьому аналітики в уряді США уточнюють, що Україна зможе стабілізувати фронт за допомогою нового озброєння від союзників у кращому разі влітку, а в найгіршому – до кінця року.
- Також видання зазначило, попри те, що Україна отримала перші партії військової допомоги від США минулого тижня, основна кількість зброї прибуде не раніше літа.
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