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Обвал чи стабілізація: у США проаналізували стан фронту в Україні напередодні 9 травня

4 травня, 2024 субота
03:14
Війна з Росією навчання ЗСУ
Зміст

У США спрогнозували, що Україні вдасться тримати оборону, попри спроби росіян досягти результатів до 9 травня та припустили, коли може стабілізуватись ситуація

Про це повідомляє The New York Times.

Неназваний високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що у конфіденційній військовій оцінці США було зроблено висновок, що росіяни намагатимуться досягти "невеликих успіхів" напередодні 9 травня. Але, як сказано в оцінці, українські захисники не зазнають краху на лінії фронту, навіть попри брак боєприпасів.

Інші американські чиновники зазначили, що Росія, ймовірно, не має сил для масштабного наступу до 9 травня. Для цього росіянам довелося б значно наростити сили, чого поки що не спостерігається.

При цьому аналітики в уряді США уточнюють, що Україна зможе стабілізувати фронт за допомогою нового озброєння від союзників у кращому разі влітку, а в найгіршому – до кінця року.

  • Також видання зазначило, попри те, що Україна отримала перші партії військової допомоги від США минулого тижня, основна кількість зброї прибуде не раніше літа.
Теги:
США
допомога Україні
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