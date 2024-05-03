Найкритичніший випадок: зливи у Бразилії спричинили повені та зсуви ґрунту, щонайменше 31 людина загинула
Унаслідок злив, що спричинили зсуви та повені, у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул загинула 31 людина, понад 70 вважаються зниклими безвісти
Про це повідомляє Reuters.
За даними цивільної оборони штату Ріу-Гранді-ду-Сул, щонайменше 17 тисяч були евакуйовані, оскільки постраждала майже половина з 497 міст.
У кількох містах вода повністю перетворила вулиці на річки, а дороги та мости були зруйновані. Негода також спричинила зсуви ґрунту і часткове обвалення дамби на невеликій гідроелектростанції.
За словами влади, друга дамба в місті Бенто-Гонкальвес також знаходиться під загрозою обвалу, і люди, які живуть поблизу, змушені були евакуюватися.
"Це не просто ще одна критична ситуація, це, мабуть, найкритичніший випадок, який коли-небудь був зафіксований у штаті", - заявив губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте, додавши, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме, оскільки рятувальні служби не мають доступу до деяких населених пунктів.
У четвер до штату прибув президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, щоб відвідати постраждалі райони та обговорити з губернатором рятувальні роботи.
- 29 квітня повідомлялось, що у селі Камучірі на заході Кенії внаслідок сильних дощів і повені прорвало дамбу, у результаті чого були знесені будинки й перекриті дороги, загинуло 42 людини.
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