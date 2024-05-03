Найкритичніший випадок: зливи у Бразилії спричинили повені та зсуви ґрунту, щонайменше 31 людина загинула

Про це повідомляє Reuters.

За даними цивільної оборони штату Ріу-Гранді-ду-Сул, щонайменше 17 тисяч були евакуйовані, оскільки постраждала майже половина з 497 міст.

У кількох містах вода повністю перетворила вулиці на річки, а дороги та мости були зруйновані. Негода також спричинила зсуви ґрунту і часткове обвалення дамби на невеликій гідроелектростанції.

За словами влади, друга дамба в місті Бенто-Гонкальвес також знаходиться під загрозою обвалу, і люди, які живуть поблизу, змушені були евакуюватися.

"Це не просто ще одна критична ситуація, це, мабуть, найкритичніший випадок, який коли-небудь був зафіксований у штаті", - заявив губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте, додавши, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме, оскільки рятувальні служби не мають доступу до деяких населених пунктів.

У четвер до штату прибув президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, щоб відвідати постраждалі райони та обговорити з губернатором рятувальні роботи.