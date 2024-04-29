Унаслідок повені в Кенії прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини
У селі Камучірі на заході Кенії внаслідок сильних дощів і повені прорвало дамбу, у результаті чого були знесені будинки й перекриті дороги, загинуло 42 людини
Про це повідомляє BBC.
"Сорок двоє загиблих, це за найскромнішими підрахунками. У багнюці ще більше людей", - заявила губернатор округу Накуру Сьюзан Кіхіка.
Зокрема, протягом останнього місяця в результаті повеней, які охопили частину Кенії, загинуло понад 100 людей.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, рятувальники проводять пошукові роботи в селі поблизу невеликого містечка Май-Махіу, що знаходиться приблизно в 60 км від столиці Найробі.
- 23 квітня повідомлялось, що сильні зливи у південних районах Китаю спричинили смертоносні повені, унаслідок яких понад 110 тисяч людей були евакуйовані.
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