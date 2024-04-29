Унаслідок повені в Кенії прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини

Про це повідомляє BBC.

"Сорок двоє загиблих, це за найскромнішими підрахунками. У багнюці ще більше людей", - заявила губернатор округу Накуру Сьюзан Кіхіка.

Зокрема, протягом останнього місяця в результаті повеней, які охопили частину Кенії, загинуло понад 100 людей.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, рятувальники проводять пошукові роботи в селі поблизу невеликого містечка Май-Махіу, що знаходиться приблизно в 60 км від столиці Найробі.