Повінь у Китаї: з південних районів країни евакуювали понад 110 тис. людей

Про це повідомляє CNN.

За даними місцевої влади, масштабні повені в провінції Гуандун, економічному центрі, де проживає 127 мільйонів людей, призвели до переміщення понад 110 тисяч людей. Щонайменше чотири людини загинули, в тому числі рятувальник. Щонайменше 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Понад 80 будинків або зруйновані, або серйозно пошкоджені, що призвело до прямих економічних збитків у розмірі майже 20 мільйонів доларів.

Влада попереджає, що на річці Бей, яка впадає в Перл-Рівер, очікується паводок "раз на століття", оскільки рівень води в ній може піднятися на 5,8 метра вище рівня попереджувального сигналу.

Унаслідок цього, у неділю було оголошено про підвищення надзвичайної ситуації в дельті річки Перл до 2 рівня.

У багатьох містах призупинено роботу шкіл, а в мегаполісах Гуанчжоу і Шеньчжень скасовано сотні авіарейсів.

Дощі, які тривають з 16 квітня, обрушилися на дельту річки Хуанхе, промисловий центр Китаю та один з найбільш густонаселених регіонів країни, а чотири метеостанції в Гуандуні зареєстрували рекордну кількість опадів для квітня.

"Судячи з ситуації з боротьбою з повенями в останні роки, потепління клімату і підвищення температури посилилися, і щороку випадають екстремально сильні опади, що призводять до проливних дощів і повеней", - заявив головний гідрологічний синоптик міністерства водних ресурсів Інь Чжицзе.

За даними влади провінції Гуандун, притока вже вийшла з берегів ще 8 квітня, що ознаменувало найраніший початок щорічного сезону повеней з моменту початку спостережень у 1998 році.

За словами Інь, "масова повінь" на річці Бей є першою в історії Китаю, яка потрапила до найвищої категорії за чотирирівневою системою класифікації.