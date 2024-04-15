В Афганістані повінь через зливи: загинули щонайменше 33 людини, 27 постраждалих
У неділю, 14 квітня, речник Талібану в Державному міністерстві з ліквідації наслідків стихійних лих Абдулла Джанан заявив, що сильні повені, спричинені сезонними зливами в Афганістані, за три дні забрали життя щонайменше 33 людей, ще 27 постраждали
Про це повідомляє Associated Press.
За словами Сайка, зливові паводки вразили столицю Кабул і кілька провінцій, унаслідок чого понад 600 будинків було пошкоджено або зруйновано та близько 200 голів худоби загинуло.
Він додав, що внаслідок повені також було пошкоджено близько 800 гектарів сільськогосподарських угідь і понад 85 кілометрів доріг.
Як зазначив речник Талібану в Державному міністерстві з ліквідації наслідків стихійних лих, найбільше постраждали провінції Західна Фарах, Герат, південний Забуль і Кандагар.
За прогнозами метеорологічного департаменту, найближчими днями в більшості з 34 провінцій Афганістану очікуються дощі.
- Станом на 14 квітня у Росії у річці Тобол та її притоках різко прибуває вода. Повінь підійшла до міста Курган і загалом уся область знаходиться під загрозою затоплення. Вода зносить мости.
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