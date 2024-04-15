В Афганістані повінь через зливи: загинули щонайменше 33 людини, 27 постраждалих

Про це повідомляє Associated Press.

За словами Сайка, зливові паводки вразили столицю Кабул і кілька провінцій, унаслідок чого понад 600 будинків було пошкоджено або зруйновано та близько 200 голів худоби загинуло.

Він додав, що внаслідок повені також було пошкоджено близько 800 гектарів сільськогосподарських угідь і понад 85 кілометрів доріг.

Як зазначив речник Талібану в Державному міністерстві з ліквідації наслідків стихійних лих, найбільше постраждали провінції Західна Фарах, Герат, південний Забуль і Кандагар.

За прогнозами метеорологічного департаменту, найближчими днями в більшості з 34 провінцій Афганістану очікуються дощі.