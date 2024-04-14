У РФ повінь дійшла до Кургану: вода зносить мости

Про це повідомив губернатор Курганської області Вадим Шумков.

Зокрема він написав, що за ніч рівень води в Тоболі зріс на 54 сантиметри. Течія помітно прискорюється.

Він заявив, що рівень води лише буде збільшуватися, також зникнуть газ та електропостачання.

"Земляки, не потрібно вичікувати. Залишайте всі місця, що підтоплюються. Беріть родичів, цінні речі, документи і йдіть негайно, інакше можете не встигнути у зв'язку з переливом доріг", - написав чиновник.

Також стало відомо, що водою знесло мости через Тобол у двох селах, пише видання Zona. Один із них, дерев’яний, змило в селі Темляково. Його течією понесло у бік Кургана, що створює ризик затору повені. Другий міст, понтонний, зірвало у селі Лаптєво. Кріплення поки що утримують його біля берега.

У Курганській області через паводок запроваджено режим надзвичайної ситуації. Пік повені припаде на 14-15 квітня. Потенційно в зоні затоплення можуть опинитися до 62 населених пунктів та до 19 тис. осіб.

У Telegram-каналі Курганської області заявили, що рівень Тоболу в районі Кургана має піднятися “вище максимуму 1994 року - від 9 м до 10 м 70 см”.

Прорив дамби в Орську

Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.

Станом на ранок 6 квітня, рівень води в Орську перебував на позначці 930 см. Місцева влада інформувала, що найближчим часом буде підтоплено весь житловий сектор Старого міста.

Російський диктатор Володимир Путін відправив в Орськ очільника МВС Олександра Куренкова.

Ввечері суботи, 6 квітня, стало відомо, що в російському Орську стався новий прорив дамби.

7 квітня Орський нафтопереробний завод призупинив роботу у зв'язку з підйомом води, що виник після прориву міської дамби/

У російському Орську Оренбурзької області 7 квітня ситуація у місті через прорив дамби почала погіршуватися - у деяких районах вода доходить до вікон першого поверху.