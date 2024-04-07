Орський НПЗ призупинив роботу через прорив дамби, - росЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ "Интерфакс" і ТАСС.

ПАТ "Орскнафтооргсинтез" ухвалило рішення призупинити роботу нафтопереробного заводу в Орську у зв'язку з підйомом води, який виник після прориву міської дамби минулої п'ятниці, повідомили у пресслужбі компанії.

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"У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаної, в першу чергу, з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено", - повідомив представник компанії.

Зазначається, що Орскнафтооргсинтез - це найбільший актив ФортеІнвесту, а річна потужність заводу становить 6 млн тонн нафтопродуктів.

Прорив дамби в Орську

Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.

Станом на ранок 6 квітня рівень води в Орську перебував на позначці 930 см. Місцева влада інформувала, що найближчим часом буде підтоплено весь житловий сектор Старого міста.

Російський диктатор Володимир Путін відправив в Орськ очільника МВС Олександра Куренкова.

Ввечері суботи, 6 квітня, стало відомо, що в російському Орську стався новий прорив дамби.

Удари ЗСУ по НПЗ в Росії

13 березня повідомлялося, що за два дні українські безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи - це призвело до пошкодження 12% потужностей Росії з перероблення нафти.

23 березня стало відомо, що жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу у районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. 28 березня стало відомо, що НПЗ вимушено зупинив після пожежі обидві установки первинної переробки нафти, таким чином повністю припинивши виробництво.

Куйбишевський НПЗ Роснафти вимушено зупинив після пожежі обидві установки первинної переробки нафти, таким чином повністю припинивши виробництво.

Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, розташованої більш як за 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131.

Удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% виробничих російських потужностей.