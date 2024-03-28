Куйбишевський НПЗ в Росії після удару БПЛА повністю зупинив роботу, - ЗМІ

Про це The Moscow Times повідомили два джерела у галузі.

Займання на НПЗ, що виникло минулої суботи через атаку безпілотника, пошкодило одну установку. Однак потім завод був змушений зупинити і другу установку первинної переробки нафти. За словами одного з джерел, вона не була пошкоджена при атаці, але не змогла продовжувати роботу, оскільки технологічно пов'язана з ушкодженою першою.

За розрахунками Reuters, загальна продуктивність установок первинної переробки нафти, що перебувають на аварійному простої після зовнішнього впливу, станом на 25 березня дорівнювала 124.580 тонн на добу, що становить 14% від сумарної потужності діючих первинних установок на НПЗ РФ.