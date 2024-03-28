Куйбишевський НПЗ в Росії після удару БПЛА повністю зупинив роботу, - ЗМІ
Куйбишевський НПЗ Роснафти вимушено зупинив після пожежі обидві установки первинної переробки нафти, таким чином повністю припинивши виробництво
Про це The Moscow Times повідомили два джерела у галузі.
Займання на НПЗ, що виникло минулої суботи через атаку безпілотника, пошкодило одну установку. Однак потім завод був змушений зупинити і другу установку первинної переробки нафти. За словами одного з джерел, вона не була пошкоджена при атаці, але не змогла продовжувати роботу, оскільки технологічно пов'язана з ушкодженою першою.
За розрахунками Reuters, загальна продуктивність установок первинної переробки нафти, що перебувають на аварійному простої після зовнішнього впливу, станом на 25 березня дорівнювала 124.580 тонн на добу, що становить 14% від сумарної потужності діючих первинних установок на НПЗ РФ.
- 23 березня стало відомо, що жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу у районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент".
- 24 березня з’явилось відео ймовірної атаки українського безпілотника на Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі, який стався вранці 23 березня.
- 25 березня повідомлялось, що завод зупинив одну з двох установок первинної переробки. Це вивело з ладу половину потужностей НПЗ.
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