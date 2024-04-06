В російському Орську 6 квітня стався новий прорив дамби. Деталі
Ввечері суботи, 6 квітня, стало відомо, що в російському Орську стався новий прорив дамби
Про це повідомила влада Орська, пише державний пропагандистський ресурс ТАСС.
"Прорив дамби стався в районі вулиці Борисоглібської в Орську, вода стрімко надходить у місто", - йшлось у повідомленні близько 20:00.
Під загрозою затоплення тепер також опинились селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця.
Станом на вечір суботи, 6 квітня, підтоплені більше ніж 6 тис. будинків. 153 населені пункти Оренбурзької області відрізані від інших через затоплення.
Рівень води у річці Урал може досягнути пікової позначки вже у ніч на 7 квітня.
Фото: Reuters
Прорив дамби в Орську
Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.
Станом на ранок 6 квітня, рівень води в Орську перебував на позначці 930 см. Місцева влада інформувала, що найближчим часом буде підтоплено весь житловий сектор Старого міста.
Російський диктатор Володимир Путін відправив в Орськ очільника МВС Олександра Куренкова.
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