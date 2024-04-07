У затопленій частині російського Орська вода доходить до вікон першого поверху

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що у деяких районах Орська вода доходить до вікон перших поверхів, люди пересуваються містом човнами.

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За словами глави МНС Росії Олександра Куренкова, у місті підтоплено вже 4518 житлових будинків та 4587 садових ділянок. Загалом з регіону евакуювалися 4 тис. жителів, зокрема 885 дітей.

Крім цього, помічник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнєцов повідомив, що за медичною допомогою звернулися 99 людей, у тому числі 18 дітей, з них 6 дорослих і 3 дітей госпіталізовані.

Прорив дамби в Орську

Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.

Станом на ранок 6 квітня, рівень води в Орську перебував на позначці 930 см. Місцева влада інформувала, що найближчим часом буде підтоплено весь житловий сектор Старого міста.

Російський диктатор Володимир Путін відправив в Орськ очільника МВС Олександра Куренкова.

Ввечері суботи, 6 квітня, стало відомо, що в російському Орську стався новий прорив дамби.