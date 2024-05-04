У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого на фронті ексв'язня Кремля Геннадія Афанасьєва
Вулицю в столиці пропонують перейменувати на честь колишнього в'язня Кремля, загиблого захисника України Геннадія Афанасьєва
Про це повідомив громадський активіст Олег Слабоспицький.
Так, у застосунку "Київ Цифровий" з'явилося опитування, в якому людям пропонують перейменувати вулицю Костянтина Заслонова на вулицю Геннадія Афанасьєва.
"У цій місцевості його ім'я житиме поруч із вулицями, пов'язаними з Кримом, який він так сильно любив", - зазначив Слабоспицький.
Як проголосувати
Голосувати можна незалежно від прописки.
Для цього потрібно відкрити застосунок і натиснути літеру "К" на синьому тлі знизу екрану. Далі треба обрати розділ "Електронна демократія" - "Опитування". Там потрібно знайти "Як перейменувати вулицю Костянтина Заслонова?"
"Геннадій Афанасьєв - активіст громадянського спротиву російській окупації Криму у 2014 р., політичний в’язень Кремля (767 днів полону), спецпредставник МЗС України з питань звільнення полонених на громадських засадах, старший солдат 241 бригади Сил ТрО ЗСУ, учасник боїв з росіянами у Київській, Харківській, Донецькій та Луганській обл. 18 грудня 2022 р. загинув у бою під с. Білогорівка на Луганщині", - нагадав Слабоспицький.
У Афанасьєва залишилися молода дружина й маленька донька.
Варто зазначити, що у січні 2024 року на сайті президента України з'явилася петиція з проханням дати Афанасьєву звання "Герой України" посмертно. Звернення набрало необхідну для розгляду кількість підписів (понад 25 тис.), але відповіді на нього досі немає.
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