На фронті загинув бранець Кремля кримський активіст Геннадій Афанасьєв, який захищав Україну зі зброєю
Активіст із Сімферополя, ув'язнений Кремлем у 2014 році у справі "кримських терористів", Геннадій Афанасьєв загинув на Луганщині, захищаючи Україну зі зброєю в руках
Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Ахтем Чийгоз, передає "Радіо Свобода".
"Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою", - сказав Чийгоз.
Нардеп уточнив, що Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТрО 241-ої бригади.
Інформацію про загибель Афанасьєва підтвердила виданню його дружина Людмила Афанасьєва. Крім того, мати військового Ольга Афанасьєва також підтвердила цю інформацію в коментарях на своїй Facebok-сторінці.
Фотограф і юрист із Сімферополя Геннадій Афанасьєв в 2014 року виступив проти російської окупації Криму, після чого його затримали у Сімферополі співробітники ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів. Разом із Афанасьєвим окупанти затримали у цій справі також інших людей. Міжнародні правозахисні організації назвали бранців Кремля політв’язнями.
Після звільнення з російського увязнення Геннадій Афанасьєв був автором видання "Крим.Реалії" у 2016-2018 роках, а після початку повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт.
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