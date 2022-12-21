Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Ахтем Чийгоз, передає "Радіо Свобода".

"Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою", - сказав Чийгоз.

Нардеп уточнив, що Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТрО 241-ої бригади.

Інформацію про загибель Афанасьєва підтвердила виданню його дружина Людмила Афанасьєва. Крім того, мати військового Ольга Афанасьєва також підтвердила цю інформацію в коментарях на своїй Facebok-сторінці.

Фотограф і юрист із Сімферополя Геннадій Афанасьєв в 2014 року виступив проти російської окупації Криму, після чого його затримали у Сімферополі співробітники ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів. Разом із Афанасьєвим окупанти затримали у цій справі також інших людей. Міжнародні правозахисні організації назвали бранців Кремля політв’язнями.

Після звільнення з російського увязнення Геннадій Афанасьєв був автором видання "Крим.Реалії" у 2016-2018 роках, а після початку повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт.