У США назвали, яку військову допомогу найбільш очікує Україна, - Politico
За даними Politico, перше місце в списку бажань України щодо військової допомоги протягом останніх місяців посідає американський безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper
Про це повідомляє PoliticoPro.
Таке бажання, за інформацією видання, продиктоване тим, що Україна шукає нові способи ідентифікації російських цілей для своїх літніх кампаній.
У матеріалі йдеться, що Reaper був пріоритетом для України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Але якщо тоді українські військові прагнули використовувати БПЛА також для завдання ударів, то тепер він необхідний виключно для розвідки.
- Напередодні стало відомо, що США ведуть з країнами G7 переговори щодо виділення Україні $50 млрд із заморожених російських активів.
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