У ЗСУ пояснили, чому РФ обрала тактику ударів балістичними ракетами
Росіяни обрали тактику балістичних атак по Україні з Криму. У ЗСУ розповіли, якими особливостями балістичного озброєння пояснюється тактика окупантів
Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи. В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", - зазначив він.
За словами Плетенчука, така тактика РФ, перш за все, пояснюється особливостями балістичного озброєння.
"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання - ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику - і швидкість інша, і час на реакцію менший", - пояснив речник.
Тому в першу чергу небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму, додав Плетенчук.
- Пізно ввечері вівторка, 30 квітня, в Одесі пролунало кілька вибухів. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє поранені.
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