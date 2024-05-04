У ЗСУ пояснили, чому РФ обрала тактику ударів балістичними ракетами

Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи. В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", - зазначив він.

За словами Плетенчука, така тактика РФ, перш за все, пояснюється особливостями балістичного озброєння.

"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання - ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику - і швидкість інша, і час на реакцію менший", - пояснив речник.

Тому в першу чергу небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму, додав Плетенчук.