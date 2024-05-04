Китай є найкращим партнером Сербії, - Вучич перед візитом Сі

Про це повідомляє РТС.

"Він показав, наскільки він скромний і корисний для Сербії", - сказав Вучич і нагадав про проблеми металургійного заводу "Смедерево".

Він зазначив, що Сербія може і повинна навчитися, за його словами, "тисячам речей у своїх китайських друзів".

Крім цього Вучич підкреслив, що Сербія повністю віддана візиту Сі Цзіньпіна і вірить, що він принесе користь і буде в інтересах як китайського, так і сербського народу.

"Китай завжди був на боці міжнародного публічного права і завжди підтримував нас, як і ми завжди підтримували Китай. Тайвань є Китай. І крапка", - сказав президент Сербії.