Китай є найкращим партнером Сербії, - Вучич перед візитом Сі
Президент Сербії Александар Вучич перед візитом голови КНР Сі Цзіньпіна до Белграда заявив, що Китай є найкращим партнером Сербії в досягненні національних цілей
Про це повідомляє РТС.
"Він показав, наскільки він скромний і корисний для Сербії", - сказав Вучич і нагадав про проблеми металургійного заводу "Смедерево".
Він зазначив, що Сербія може і повинна навчитися, за його словами, "тисячам речей у своїх китайських друзів".
Крім цього Вучич підкреслив, що Сербія повністю віддана візиту Сі Цзіньпіна і вірить, що він принесе користь і буде в інтересах як китайського, так і сербського народу.
"Китай завжди був на боці міжнародного публічного права і завжди підтримував нас, як і ми завжди підтримували Китай. Тайвань є Китай. І крапка", - сказав президент Сербії.
- Сі Цзіньпін 5-10 травня відвідає три країни ЄС - Францію, Сербію та Угорщину. Очільник КНР побуває в Європі вперше за 5 років.
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