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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони знищили за добу 12 танків, 46 артсистем і 1260 військових РФ, - Генштаб

4 травня, 2024 субота
08:17
Війна з Росією ЗСУ знищили втрати окупантів
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Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Українським захисникам вдалося відбити низку атак окупантів на семи напрямках і ліквідували ще понад 1200 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 473 400 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7366 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 14 156 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12 148 (+46) од,
  • РСЗВ – 1055 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2127 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 337 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2001 (+8) од.

За добу на фронті відбулося 119 боєзіткнень: де росіяни атакували найактивніше

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Росіяни обстріляли Україну ракетами, дронами, артилерією та авіацією: ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобах противника.

Водночас ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 13 ударних БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Баранівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Терни, Ямполівка, Торське, Лиман, Верхньокам’янське, Спірне, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Диліївка, Нью-Йорк, Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Комишівка, Карлівка, Богоявленка, Євгенівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

  • У ніч на 4 квітня Росія запустила декілька груп "шахедів". У Харкові пролунали декілька вибухів та почалася велика пожежа.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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