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МЗС України закликало громадян уникати місця масового скупчення людей через протести

4 травня, 2024 субота
08:22
Світ протести у Тбілісі
Зміст

Міністерство закордонних справ України надало рекомендації українцям, які перебувають поряд із місцями масового скупчення людей у Грузії

Про це повідомляє МЗС.

Зазначається, що через масові протести у Тбілісі МЗС рекомендує громадянам України:

  • уникати відвідування місць масового скупчення людей в місті,
  • не брати участі у зібраннях і демонстраціях,
  • неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країні, 
  • враховувати повідомлення ЗМІ та місцевих органів влади.

Крім цього, Міністерство рекомендує звертатися до посольства України в Грузії, якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, а також у разі виникнення обставин, які вимагають невідкладного консульського реагування.

Усі контакти посольства можна знайти за посиланням!

Теги:
Суспільство
Україна
Грузія
акції протестів
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