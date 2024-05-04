МЗС України закликало громадян уникати місця масового скупчення людей через протести
Міністерство закордонних справ України надало рекомендації українцям, які перебувають поряд із місцями масового скупчення людей у Грузії
Про це повідомляє МЗС.
Зазначається, що через масові протести у Тбілісі МЗС рекомендує громадянам України:
- уникати відвідування місць масового скупчення людей в місті,
- не брати участі у зібраннях і демонстраціях,
- неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країні,
- враховувати повідомлення ЗМІ та місцевих органів влади.
Крім цього, Міністерство рекомендує звертатися до посольства України в Грузії, якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, а також у разі виникнення обставин, які вимагають невідкладного консульського реагування.
Усі контакти посольства можна знайти за посиланням!
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