МЗС України закликало громадян уникати місця масового скупчення людей через протести

Про це повідомляє МЗС.

Зазначається, що через масові протести у Тбілісі МЗС рекомендує громадянам України:

уникати відвідування місць масового скупчення людей в місті,

не брати участі у зібраннях і демонстраціях,

неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країні,

враховувати повідомлення ЗМІ та місцевих органів влади.

Крім цього, Міністерство рекомендує звертатися до посольства України в Грузії, якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, а також у разі виникнення обставин, які вимагають невідкладного консульського реагування.

Усі контакти посольства можна знайти за посиланням!