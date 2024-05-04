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Головна Технології Конкурент SpaceX: Boeing готується до запуску пілотованого космічного корабля

Конкурент SpaceX: Boeing готується до запуску пілотованого космічного корабля

4 травня, 2024 субота
04:08
Технології США космос наука технології
Зміст

Boeing планує наступного тижня вперше відправити свій новий космічний корабель із командою астронавтів на орбіту Землі, ставши другим після SpaceX приватним партнером NASA

Про це пише Reuters.

Зазначається, що на борту 7-місної капсули перебуватимуть двоє астронавтів NASA. "Це - остаточне випробування перед тим, як космічному кораблю дозволять здійснювати регулярні космічні подорожі у рамках програми пілотованих космічних місій NASA", - стверджує Reuters.

Зазначається, що Boeing ще у 2019-му році спробував відправити цей космічний корабель до Міжнародної космічної станції, але під час місії були виявлені численні проблеми, на подолання яких знадобилися роки. Через цю затримку Boeing довелося виплатити більше 1 млрд дол. штрафних санкцій.

Reuters додає, що в разі успіху пілотованої місії Boeing, компанія стане другим постачальником послуг космічних подорожей для NASA, долучившись до SpaceX.

Наразі пробний запуск Boeing заплановано на понеділок.

  • 14 березня компанія Ілона Маска SpaceX вперше запустила космічний корабель Starship у космос, проте в під час посадки він упав в океан.
Теги:
космос
США
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