Конкурент SpaceX: Boeing готується до запуску пілотованого космічного корабля

Про це пише Reuters.

Зазначається, що на борту 7-місної капсули перебуватимуть двоє астронавтів NASA. "Це - остаточне випробування перед тим, як космічному кораблю дозволять здійснювати регулярні космічні подорожі у рамках програми пілотованих космічних місій NASA", - стверджує Reuters.

Зазначається, що Boeing ще у 2019-му році спробував відправити цей космічний корабель до Міжнародної космічної станції, але під час місії були виявлені численні проблеми, на подолання яких знадобилися роки. Через цю затримку Boeing довелося виплатити більше 1 млрд дол. штрафних санкцій.

Reuters додає, що в разі успіху пілотованої місії Boeing, компанія стане другим постачальником послуг космічних подорожей для NASA, долучившись до SpaceX.

Наразі пробний запуск Boeing заплановано на понеділок.