Залякують населення: депутат Херсонської облради Хлань пояснив мету обстрілів окупантів по захоплених Каховці та Новій Каховці

Про це він розповів в ранковому етері Еспресо.

"Вони це роблять інколи для того, щоб виправдати, що вони не можуть впоратись поновленням електропостачання. Уже більше як місяць немає сталої електрики якраз у Каховці та Новій Каховці, майже все працює на генераторах, тому з глибини окупованої території вони доволі часто ведуть обстріли саме окупованих міст. Особливо страждає Каховка, її житлові квартали", - пояснив Хлань.

За словами депутата, ще однією метою обстрілів росіян населених пунктів на тимчасово окупованих територіях є змушення людей виїхати.

"Зробити мілітаризовану зону як раз в здовж узбережжя, щоб там були виключно військові, саме тому вони залякують населення і роблять все те, щоб не було можливості вести свій побут, бо без електрики, без води - це неможливо. Хоча люди продовжують жити в Каховці та Новій Каховці, на превеликий жаль, вони там залишаються, але все ж таки з погляду на безпеку краще взагалі виїжджати з окупованої території. Особливо це стосується трохи вглиб, кажуть що близько 50% залишилось людей, можливо це переїхали ті, які знаходились у населених пунктах вздовж узбережжя Дніпра, переїхали до родичів трохи далі, щоб уникнути контрбатарейної роботи та обстрілів. Тобто спостерігається, що люди є і вони продовжують знаходитись там, здебільше це пенсіонери, люди похилого віку", - підсумував Хлань.