"Моральний та фізичний страх": мер Нової Каховки Коваленко розповів про життя мешканців на ТОТ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Протягом останнього періоду йдуть обстріли, здебільшого це на сусідню Каховку. Нова Каховка в основному страждає від того, що контролюється відповідно дронами Збройних Сил України й над містом постійно ворог намагається збити наші дрони. Тому від цього страждають мешканці й споруди міста. Враховуючи, що сама Нова Каховка і громади являються, вибачте за таке слово, територією обстрілу кринківського плацдарму, тому над містом постійно гул іде, відповідно ЗСУ контролюють певні об'єкти, де знаходиться ворог, де його техніка - це промисловій зоні за містом і відбуваються прильоти. Це призводить до певного морального і фізичного страху", - пояснив мер Нової Каховки.

За його словами, вулиці заміновані, прибережні будинки зайняли окупанти. Коваленко наголосив, що жителів на тимчасово окупованій території, які не мають російських "документів", тероризують та блокують доступ до медицини, або надають її за великі кошти.

Водночас рашисти готуються до "націоналізації" майна українців, які виїхали: "Прийшли по під'їзду, умовно, 15 квартир - троє живе, більше немає - така пропорція мешканців. Тому зрозуміло, що ніяких господарів там немає, ворог робить інвентаризацію з метою так званої конфіскації та забирання цих приміщень у свою власність - грабіж".