"З автоматом пхають урну під обличчя": міський голова Нової Каховки про псевдовибори на ТОТ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Місто Нова Каховка й 10 населених пунктів, які входять до складу громади, перетворилися на територію - привід. Там стоять російські війська, це поряд Кринків, вони розташовані на межі громади. Життя в страхітті, яке обтяжене побудинковим обходом із запрошенням йти на так звані вибори, які розпочали окупанти зі зрадниками. Так звані вибори на території громади Нової Каховки вже розпочались, вже є документальне підтвердження", - зауважив Коваленко.

За словами міського голови Нової Каховки, люди зачинилися у своїх домівках, не відкривають двері, щоб не йти на псевдовибори.

"Чи можна від цього ухилитися? Люди ізолювалися й зачинилися в домівках, не виходячи на вулицю. Вони намагаються нікому не потрапити на очі, не відкривають двері. Є частина мешканців, яка чітко тримає таку позицію, і триматимуть її до кінця. Тому, що для них це голосування - це, як знищення себе. Жінка розповідала, що біжиш до магазину, ховаєшся за будинками, а тебе зустрічають два автоматники та пхають урну під обличчя: "Кинь туди бюлетень". Ну, що жінка може цьому протиставити", - наголосив Коваленко.