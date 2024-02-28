"З автоматом пхають урну під обличчя": міський голова Нової Каховки про псевдовибори на ТОТ
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що на окупованій території громади Нової Каховки вже розпочалися так звані вибори президента РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Місто Нова Каховка й 10 населених пунктів, які входять до складу громади, перетворилися на територію - привід. Там стоять російські війська, це поряд Кринків, вони розташовані на межі громади. Життя в страхітті, яке обтяжене побудинковим обходом із запрошенням йти на так звані вибори, які розпочали окупанти зі зрадниками. Так звані вибори на території громади Нової Каховки вже розпочались, вже є документальне підтвердження", - зауважив Коваленко.
За словами міського голови Нової Каховки, люди зачинилися у своїх домівках, не відкривають двері, щоб не йти на псевдовибори.
"Чи можна від цього ухилитися? Люди ізолювалися й зачинилися в домівках, не виходячи на вулицю. Вони намагаються нікому не потрапити на очі, не відкривають двері. Є частина мешканців, яка чітко тримає таку позицію, і триматимуть її до кінця. Тому, що для них це голосування - це, як знищення себе. Жінка розповідала, що біжиш до магазину, ховаєшся за будинками, а тебе зустрічають два автоматники та пхають урну під обличчя: "Кинь туди бюлетень". Ну, що жінка може цьому протиставити", - наголосив Коваленко.
- 19 лютого повідомлялось, що перед "виборами" президента РФ росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків з метою агітувати населення за участь у псевдовиборах та фіксувати, у яких помешканнях живуть люди.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
- Загарбники на тимчасово окупованих територіях України фіксуватимуть явку на "виборах" президента Росії завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич.
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