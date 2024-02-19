Окупанти обходять будинки і фіксують дані жителів ТОТ перед псевдовиборами Путіна, - Спротив
Перед "виборами" президента РФ росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків, аби агітувати населення до участі в псевдовиборах та зафіксувати помешкання, де живуть люди
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти зробили висновки з проведення місцевого "голосування" у 2023 році: тоді мешканці ТОТ не відкривали двері росіянам та не приходили на виборчі дільниці. Тому цього разу ворог вирішив провести рейди заздалегідь, аби зібрати інформацію, у яких квартирах та будинках проживають люди.
"Наразі так звані "члени виборчих комісій РФ" роблять обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах". Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори", - розповіли в ЦНС.
- 10 лютого повідомлялося, що дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершити 17 березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.97 Купівля 37.97Продаж 38.54
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе