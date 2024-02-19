Окупанти обходять будинки і фіксують дані жителів ТОТ перед псевдовиборами Путіна, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти зробили висновки з проведення місцевого "голосування" у 2023 році: тоді мешканці ТОТ не відкривали двері росіянам та не приходили на виборчі дільниці. Тому цього разу ворог вирішив провести рейди заздалегідь, аби зібрати інформацію, у яких квартирах та будинках проживають люди.

"Наразі так звані "члени виборчих комісій РФ" роблять обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах". Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори", - розповіли в ЦНС.