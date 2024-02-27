На ТОТ окупанти фіксуватимуть явку на "виборах" президента РФ за допомогою відеоспостереження, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що ворог надіслав керівникам "навчальних закладів" та інших структур росіян план з явки людей на виборчі дільниці. Зокрема, РФ поставила завдання забезпечити норму присутності українців на визначену виборчу дільницю від кожної установи чи підприємства.

"На Росії, а також тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини Кремля. Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора Володимира Путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки", - розповіли в ЦНС.

Також керівникам оголосили, що на дільницях будуть встановлені системи відеоспостереження, які можуть розпізнавати обличчя. Завдяки цьому владі буде відомо, чи був виконаний план.