На ТОТ окупанти фіксуватимуть явку на "виборах" президента РФ за допомогою відеоспостереження, - Спротив
Загарбники на тимчасово окупованих територіях України фіксуватимуть явку на "виборах" президента Росії завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що ворог надіслав керівникам "навчальних закладів" та інших структур росіян план з явки людей на виборчі дільниці. Зокрема, РФ поставила завдання забезпечити норму присутності українців на визначену виборчу дільницю від кожної установи чи підприємства.
"На Росії, а також тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини Кремля. Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора Володимира Путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки", - розповіли в ЦНС.
Також керівникам оголосили, що на дільницях будуть встановлені системи відеоспостереження, які можуть розпізнавати обличчя. Завдяки цьому владі буде відомо, чи був виконаний план.
- 19 лютого повідомлялось, що перед "виборами" президента РФ росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків, аби агітувати населення до участі в псевдовиборах та зафіксувати помешкання, де живуть люди.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
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