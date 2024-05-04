USAID виділяє пакет допомоги аграрному сектору України на $60 млн
Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) анонсувало пакет допомоги на підтримку українського сільського господарства сумою 60 мільйонів доларів
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу агентства.
За словами заступниці адміністратора USAID Ізобель Коулмен, пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми Harvest ("Врожай") для пом’якшення впливу агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні.
Зазначається, що метою програми є допомога українським аграріям у підвищенні ефективності виробництва, зробити його більш стійким та конкурентоспроможним під час війни, і водночас закласти основу для тривалого сталого розвитку українського агросектору.
"У рамках Harvest, USAID сприятиме створенню в Україні такого регуляторного та бізнес-середовища, яке розкриє потенціал для інновацій та допоможе залучити ресурси приватного бізнесу, аби допомогти українським агровиробникам і далі годувати свою країну та багато інших країн світу", - повідомили в USAID.
Коулмен підкреслила, що український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, у 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.
В USAID додають, що програма Harvest увійде до "Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI-Україна). Від липня 2022 року Агентство вклало в неї понад 350 мільйонів доларів, залучивши ще більше ніж 370 мільйонів від інших донорів.
- Раніше повідомлялося, що надана Україні зовнішня допомога, в тому числі інвестиції, створюють умови для зростання експорту збіжжя з України приблизно на 15% цього року.
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