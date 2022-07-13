Дезертирство в окупантів набуває масового характеру, - пресофіцер Сил оборони Півдня Гуменюк

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Дезертирство в російській армії на тимчасово окупованих територіях є достатньо системною практикою. Ми спостерігаємо та перехоплюємо радіоперемовини, в яких окупанти жаліються на умови перебування та відмовляються виконувати накази", - повідомила Гуменюк.

Пресофіцер також розповіла, що окупанти самовільно залишають свої місця дислокації.

"На тих чи інших ділянках підрозділи та невеликі групи російських військових самовільно залишають доручену ділянку фронту. Вони шукають способи уникнути участі в подальших бойових діях. Доходить до того, що вони самі собі наносять невеликі травмування, щоб потрапити до шпиталю і більше не повертатись до служби", - додала вона.

13 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що випадки вживання алкоголю та відмови від продовження ведення бойових дій серед військовослужбовців РФ частішають

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