У російській армії відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем, - Генштаб
Випадки вживання алкоголю та відмови від продовження ведення бойових дій серед військовослужбовців РФ частішають
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство", - йдеться в повідомленні.
Так, окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції.
- Станом на ранок 13 липня українські військові відбили штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Проте можливі нові штурмові дії противника, щоб створити сприятливі умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.
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