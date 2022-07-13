У російській армії відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем, - Генштаб

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство", - йдеться в повідомленні.

Так, окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції.

Станом на ранок 13 липня українські військові відбили штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Проте можливі нові штурмові дії противника, щоб створити сприятливі умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

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