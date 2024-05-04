У мережі шириться фейк про нібито відставку Сирського

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У соцмережах шириться інформація про те, що начебто Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ, подав у відставку", - йдеться у повідомленні.

У фейку зазначається, що Сирський нібито направив відповідний рапорт президенту України Володимиру Зеленському спецпоштою Генштабу.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що в поширенні подібних фейків зацікавлений російський ворог, щоб дестабілізувати ситуацію серед військових і посіяти паніку з-поміж населення.