У мережі шириться фейк про нібито відставку Сирського
У соціальних мережах поширюють фейкову інформацію про те, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський подав у відставку
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"У соцмережах шириться інформація про те, що начебто Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ, подав у відставку", - йдеться у повідомленні.
У фейку зазначається, що Сирський нібито направив відповідний рапорт президенту України Володимиру Зеленському спецпоштою Генштабу.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що в поширенні подібних фейків зацікавлений російський ворог, щоб дестабілізувати ситуацію серед військових і посіяти паніку з-поміж населення.
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