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У мережі шириться фейк про нібито відставку Сирського

4 травня, 2024 субота
08:39
Війна з Росією Олександр Сирський
Зміст

У соціальних мережах поширюють фейкову інформацію про те, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський подав у відставку

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У соцмережах шириться інформація про те, що начебто Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ, подав у відставку", - йдеться у повідомленні.

У фейку зазначається, що Сирський нібито направив відповідний рапорт президенту України Володимиру Зеленському спецпоштою Генштабу.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що в поширенні подібних фейків зацікавлений російський ворог, щоб дестабілізувати ситуацію серед військових і посіяти паніку з-поміж населення.

  • Швейцарський псевдоексперт Жак Бо підігрує російській пропаганді та просуває фейк, що Україну не чекають ні в НАТО, ні в ЄС.
Теги:
Росія
ЗСУ
російські фейки
Олександр Сирський
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