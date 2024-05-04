Франція надасть Німеччині та Чехії підтримку в боротьбі з кібератаками РФ
Франція висловила підтримку Німеччині та Чехії, які нещодавно звинуватили Росію в спрямованих проти них кібератаках, що вплинули на роботу різних установ
Про це інформує пресслужба МЗС Франції.
Зазначається, що нещодавно Берлін і Прага звинуватили РФ у спрямованих проти них кібератаках, а причетною до цих кампаній називають групу "APT28" (Fancy Bear), яку підозрюють у зв'язках із ГРУ.
"Ця загроза відома Франції; у жовтні 2023 року ми докладно описали тактику, методи та процедури цього способу дій, також націлені на французькі організації, включаючи державні установи, підприємства, університети, а також науково-дослідні інститути та аналітичні центри", - заявили в МЗС Франції.
Французьке відомство запевнило, що Франція робить все можливе для зміцнення своєї здатності адаптуватися до кіберзагроз, особливо напередодні європейських виборів, а також перед Олімпійськими іграми у Парижі.
- 3 травня у міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати готові приєднатися до країн ЄС та НАТО у зусиллях з протидії російським кібератакам.
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