У Держдепі США засудили кібератаки РФ проти країн ЄС та НАТО й обіцяли допомогти покарати винних
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучні Штати готові приєднатися до країн ЄС та НАТО у зусиллях з протидії російським кібератакам
Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Ми засуджуємо зловмисну кіберактивність, яку здійснює російська військова розвідка проти Німеччини, Чехії, Литви, Польщі, Словаччини та Швеції", - наголосив речник Держдепу.
За його словами, США готові приєднатися до зусиль НАТО і ЄС з протидії кібердіяльності та притягнення винних до відповідальності.
- 3 травня у міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца.
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