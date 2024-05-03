У Держдепі США засудили кібератаки РФ проти країн ЄС та НАТО й обіцяли допомогти покарати винних

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Ми засуджуємо зловмисну кіберактивність, яку здійснює російська військова розвідка проти Німеччини, Чехії, Литви, Польщі, Словаччини та Швеції", - наголосив речник Держдепу.

За його словами, США готові приєднатися до зусиль НАТО і ЄС з протидії кібердіяльності та притягнення винних до відповідальності.