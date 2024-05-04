Авіаексперт Храпчинський пояснив, як українці зрозуміють, що F-16 вже в Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді ми побачимо суттєве посилення в повітряному просторі. Для прикладу можна порівняти відбиття повітряної атаки, що здійснив Іран по Ізраїлю, коли була залучена велика кількість авіацій. Тоді ефективно і дуже швидко відпрацювали в більшості всі ракети, які летіли в той бік. Знову-таки тут слід зазначити, що можна буде вплинути на деякі наземні позиції росіян, які намагаються просуватися зараз", - пояснив заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби.

Храпчинський зазначив, що присутність винищувачів F-16 ускладнить використання ворогом літаків Су-34 для бомбардувань та ударів Х-59 та Х-69, оскільки ці винищувачі швидко знешкоджуватимуть такі загрози.

"Я думаю, з погляду на зовнішню картинку й що відбуватиметься на лінії фронту, буде одразу ж зрозуміло. Наприклад, якщо з'явиться інформація про збиття російських літаків на прикордонні з боку Сумської, Чернігівської, Харківської областей або над лінією фронту будуть більш активно падати російські літаки", - підсумував експерт з авіації.