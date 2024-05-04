Авіаексперт Храпчинський пояснив, як українці зрозуміють, що F-16 вже в Україні
Заступник генерального директора компанії, що займається РЕБ Анатолій Храпчинський роз'яснив, коли винищувачі F-16 будуть в України, це стане очевидним, адже почнуть падати ворожі літаки біля наших кордонів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Насправді ми побачимо суттєве посилення в повітряному просторі. Для прикладу можна порівняти відбиття повітряної атаки, що здійснив Іран по Ізраїлю, коли була залучена велика кількість авіацій. Тоді ефективно і дуже швидко відпрацювали в більшості всі ракети, які летіли в той бік. Знову-таки тут слід зазначити, що можна буде вплинути на деякі наземні позиції росіян, які намагаються просуватися зараз", - пояснив заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби.
Храпчинський зазначив, що присутність винищувачів F-16 ускладнить використання ворогом літаків Су-34 для бомбардувань та ударів Х-59 та Х-69, оскільки ці винищувачі швидко знешкоджуватимуть такі загрози.
"Я думаю, з погляду на зовнішню картинку й що відбуватиметься на лінії фронту, буде одразу ж зрозуміло. Наприклад, якщо з'явиться інформація про збиття російських літаків на прикордонні з боку Сумської, Чернігівської, Харківської областей або над лінією фронту будуть більш активно падати російські літаки", - підсумував експерт з авіації.
- Раніше посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.
- 29 квітня Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.
- 1 травня речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня, однак точних термінів немає.
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