Росіяни на окупованій Луганщині вчиняють геноцид, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, з 6 травня мами, які народжують в лікарнях окупованої Луганщини, повинні будуть підтверджувати громадянство Росії хоча б в одного з батьків новонароджених для виписки з лікарні.

В ISW наголошують, що якщо цей звіт правдивий, такі дії порушують статтю II(d) Конвенції про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".

Також зазначається, що російські окупаційні чиновники продовжують зусилля з мілітаризації та індоктринації української молоді в окупованій Україні. У так званій ЛНР 1 травня заявили, що розробляють новий підручник, який викладає новітню історію окупованої Луганщини відповідно до російських стандартів освіти.