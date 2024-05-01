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Головна Війна з Росією На ТОТ Луганщині росіяни погрожують батькам без паспортів РФ не віддавати новонароджених дітей, - ОВА

На ТОТ Луганщині росіяни погрожують батькам без паспортів РФ не віддавати новонароджених дітей, - ОВА

1 травня, 2024 середа
09:22
Війна з Росією Новонароджена дитина

У тимчасово окупованій Луганській області росіяни погрожують не віддавати батькам новонароджених немовлят за відсутності російського паспорта

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що напередодні пологів жінок у "ЛНР" в окремих випадках можуть госпіталізувати без наявності російського паспорта.

Проте через тиждень, при виписці, російські окупанти перевіряють, чи є російські документи в одного з батьків. За їх відсутності загарбники погрожують батькам не віддати дитину.

  • Окупанти влаштували "ревізії" на останніх 33 шахтах Донбасу, начебто, щоб визначити рентабельні та такі, що працюють у збиток.

Теги:
Росія
Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
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