На ТОТ Луганщині росіяни погрожують батькам без паспортів РФ не віддавати новонароджених дітей, - ОВА
У тимчасово окупованій Луганській області росіяни погрожують не віддавати батькам новонароджених немовлят за відсутності російського паспорта
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що напередодні пологів жінок у "ЛНР" в окремих випадках можуть госпіталізувати без наявності російського паспорта.
Проте через тиждень, при виписці, російські окупанти перевіряють, чи є російські документи в одного з батьків. За їх відсутності загарбники погрожують батькам не віддати дитину.
- Окупанти влаштували "ревізії" на останніх 33 шахтах Донбасу, начебто, щоб визначити рентабельні та такі, що працюють у збиток.
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