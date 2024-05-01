На ТОТ Луганщині росіяни погрожують батькам без паспортів РФ не віддавати новонароджених дітей, - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що напередодні пологів жінок у "ЛНР" в окремих випадках можуть госпіталізувати без наявності російського паспорта.

Проте через тиждень, при виписці, російські окупанти перевіряють, чи є російські документи в одного з батьків. За їх відсутності загарбники погрожують батькам не віддати дитину.