Окупанти взялися за "ревізію" останніх 33 шахт Донбасу, - Спротив
Окупанти влаштували "ревізії" на останніх 33 шахтах Донбасу, начебто, щоб визначити рентабельні та такі, що працюють у збиток
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними активістів, причина інша - на шахтах нікому працювати, і через мільйонні борги за електропостачання їх більше не можуть утримувати.
Із 114 майже 100 шахт визнані росіянами нерентабельними, повідомляють у Спротиві. Та значну кількість цих підприємств до таких економічних показників довели самі росіяни.
"Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Відомо, що одномоментно на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60% шахтарів. При цьому навіть тим працівникам шахт, які залишилися, окупанти затримують зарплати місяцями", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що з початку окупації регіону росіяни заявляли про "золоту жилу".
"Починаючи з 2014 року в російській пресі та аналітичних центрах захоплені українські землі називали "золотою жилою" та "перспективним регіоном". У москві підраховували, скільки й чого можна буде викачати з українських глибин, та обіцяли щедрі інвестиції", - пишуть у Спротиві.
- 23 квітня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни призначають "директорами" навчальних закладів лаборантів і двірників.
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