Окупанти взялися за "ревізію" останніх 33 шахт Донбасу, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними активістів, причина інша - на шахтах нікому працювати, і через мільйонні борги за електропостачання їх більше не можуть утримувати.

Із 114 майже 100 шахт визнані росіянами нерентабельними, повідомляють у Спротиві. Та значну кількість цих підприємств до таких економічних показників довели самі росіяни.

"Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Відомо, що одномоментно на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60% шахтарів. При цьому навіть тим працівникам шахт, які залишилися, окупанти затримують зарплати місяцями", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що з початку окупації регіону росіяни заявляли про "золоту жилу".

"Починаючи з 2014 року в російській пресі та аналітичних центрах захоплені українські землі називали "золотою жилою" та "перспективним регіоном". У москві підраховували, скільки й чого можна буде викачати з українських глибин, та обіцяли щедрі інвестиції", - пишуть у Спротиві.