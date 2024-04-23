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Росіяни призначають "директорами" навчальних закладів на ТОТ лаборантів і двірників, - Спротив

23 квітня, 2024 вiвторок
15:46
Війна з Росією школа в окупації

На тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни призначають "директорами" навчальних закладів лаборантів і двірників

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях критично бракує кадрів у закладах освіти навіть попри те, що росіяни обіцяють високі зарплати та соцзахист. 

"Насамперед йдеться про вчителів старших класів та представників адміністрації навчальних закладів… Тому окупанти не соромляться ставити на посади директора школи чи заступника з навчальної частини колишніх лаборантів або ж навіть двірників", - повідомляють у Спротиві.

Зазначають, що більшість педагогів на окупованих територіях відмовляються співпрацювати з окупаційною владою. Ба більше - багато вчителів продовжують дистанційно викладати в українських школах. 

"Приїздити із Росії на тимчасово окуповані території України педагоги не поспішають. Навіть за обіцяні грошові виплати та гарантоване житло. Якщо такі знаходяться, то це в більшості студенти другосортних російських педагогічних вузів", - пишуть активісти.

  • 22 квітня повідомлялось, що росіяни змушують власників магазинів на тимчасово окупованих територіях Бердянського району Запорізької області вивішувати триколори.
Теги:
Україна
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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