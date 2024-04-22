Росіяни змушують власників магазинів на ТОТ Запорізької області вивішувати триколори

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна із посиланням на активістів "Жовтої стрічки".

Зазначається, що власників магазинів у тимчасовій окупації примушують насильно розміщувати прапор Росії на вході до приміщення.

У разі непокори та відмови, погрожують фізичною розправою та конфіскацією майна.