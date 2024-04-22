Росіяни змушують власників магазинів на ТОТ Запорізької області вивішувати триколори
Росіяни змушують власників магазинів на тимчасово окупованих територіях Бердянського району Запорізької області вивішувати триколори
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна із посиланням на активістів "Жовтої стрічки".
Зазначається, що власників магазинів у тимчасовій окупації примушують насильно розміщувати прапор Росії на вході до приміщення.
У разі непокори та відмови, погрожують фізичною розправою та конфіскацією майна.
- Вранці 18 квітня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогримів вибух, окупанти заявляють про знищення боєприпасів.
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