В окупованому Бердянську прогримів вибух, - МВА

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що про вибух повідомили місцеві.

"Вибух в Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний звук в нагірній частині міста. Окупанти заявляють про знищення боєприпасів", - написала очільниця міста.