В окупованому Бердянську прогримів вибух, - МВА
Вранці 18 квітня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогримів вибух, окупанти заявляють про знищення боєприпасів
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що про вибух повідомили місцеві.
"Вибух в Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний звук в нагірній частині міста. Окупанти заявляють про знищення боєприпасів", - написала очільниця міста.
- У понеділок, 15 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали гучні вибухи. Росіяни заявили про збиття над містом двох ракет, а у міській адміністрації кажуть про ураження місця дислокації окупантів біля заводу "Південгідромаш"
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