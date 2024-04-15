В окупованому Бердянську було чутно вибух: росіяни кажуть про збиття двох ракет
У понеділок, 15 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух. Росіяни заявили про збиття над містом двох ракет
Про це пише російське видання ASTRA.
За повідомленнями місцевих телеграм-каналах, вибух стався близько 11:30. Причини уточнюються.
За словами місцевих, ППО взагалі не було чути.
Так звана адміністрація Бердянська згодом повідомила, що протиповітряна оборона начебто збила над містом дві ракети Storm Shadow.
- Крім того, уранці 15 квітня місцеві повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Російські загарбники підняли в небо гелікоптери й штурмовики Су-25 та перекрили рух Кримським мостом. Місцева "влада" заявила про військові навчання.
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