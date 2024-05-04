Альтернативою Українській державі на наших теренах є лише російська
Хто цього не зрозумів на 11 році війни, той вже, напевно, не зрозуміє
Є два досить поширені на наших теренах уявлення:
1. Нинішня Українська держава не є правильною українською державою, якою належить їй бути. Тому треба знищити цю державу, щоб потім на її місці створити правильну.
2. Українська держава є ворогом української нації. Українська нація розквітне лише тоді, коли не буде української держави, яка її душить.
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Вгадайте, якій сусідній державі вигідні такі уявлення.
Вгадайте, чи вкладається ця сусідня держава у поширення таких уявлень.
Альтернативою Українській державі на наших теренах є лише російська держава.
Хто цього не зрозумів на 11 році війни, той вже, напевно, не зрозуміє.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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