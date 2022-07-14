Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Херсоні серед окупантів і колаборантів панує паніка. Ворог шукає, як втекти з окупованої Херсонщини. Продовжується серія влучних попадань. У Новій Каховці було знешкоджено командний пункт окупантів, також біля Херсону палає управління стратегічних комунікацій та склади окупантів", - зауважив Хлань.

Також радник голови Херсонської військової адміністрації додав, що у районі Дар’ївки на Херсонщині палають ремонтні бази орків.

"Масштабні, влучні артилерійські постріли ЗСУ знищують інфраструктуру окупантів в тилу. Знищують ворожі боєкомплекти, які вони стягнули для оборони своїх рубежів. Українські партизани поставили собі завдання, щоб жоден колаборант не встиг втекти", - наголосив Хлань.

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