У Криму хочуть створити "табори перекваліфікації" для депортованих педагогів, – Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Самопроголошений "голова" Криму Сергій Аксьонов анонсував створення літніх таборів для педагогів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Головною метою стало переведення учителів на "російські стандарти освіти".



Крім цього, дітей з України хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, вони недостатньо володіють "язиком".

"Також т.зв. стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова", – додають у Центрі.

Крім цього, стало відомо, що Росія використовує депортованих з тимчасово загарбаних територій України дітей для власної пропаганди.