У Криму хочуть створити "табори перекваліфікації" для депортованих педагогів, – Центр при РНБО
У Криму збираються створити спеціальні табори для депортованих педагогів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Самопроголошений "голова" Криму Сергій Аксьонов анонсував створення літніх таборів для педагогів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Головною метою стало переведення учителів на "російські стандарти освіти".
Крім цього, дітей з України хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, вони недостатньо володіють "язиком".
"Також т.зв. стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова", – додають у Центрі.
- Крім цього, стало відомо, що Росія використовує депортованих з тимчасово загарбаних територій України дітей для власної пропаганди.
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