У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та "Кримська солідарність".

"З 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками до будинків кримських татар", - повідомив Чубаров.

За його словами, обшуки зараз відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.

"Така в окупантів помста кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся вчора у Києві, та власний страх перед неминучим визволенням Криму", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

За даними "Кримської солідарності", активістів Сейдамета Мустафаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ремзі Неметулаєва силовики відвозять в Управління ФСБ у Сімферополі.