У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар
У четвер, 24 серпня, з самого ранку російські силовики в окупованому Криму проводять масові обшуки в будинках кримських татар
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та "Кримська солідарність".
"З 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками до будинків кримських татар", - повідомив Чубаров.
За його словами, обшуки зараз відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.
"Така в окупантів помста кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся вчора у Києві, та власний страх перед неминучим визволенням Криму", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.
За даними "Кримської солідарності", активістів Сейдамета Мустафаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ремзі Неметулаєва силовики відвозять в Управління ФСБ у Сімферополі.
- Російська окупаційна адміністрація заборонила у школах на території тимчасово окупованого Криму підіймати кримськотатарський прапор.
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