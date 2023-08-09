Про це інформує КримSOS.

"Окупаційна адміністрація Криму заборонила підіймати кримськотатарський стяг разом із прапором РФ та так званої республіки Крим на лінійках у школах півострова", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у школах заборонили планувати деякі заходи, наприклад, до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня. Напередодні пам’ятних дат у кримськотатарських школах працюватиме спеціальна комісія, оскільки планування таких заходів розглядатиметься як підготовка провокацій.

Як додають в організації, росіяни не давали письмового розпорядження про таку заборону, однак до шкіл приходили "від адміністрації", тобто від так званого очільника Криму Сергія Аксьонова. На запитання про те, чому не можна підіймати прапор, окупанти відповідають, що він "ніде не закріплений, є лише прапор РФ та республіки Крим".

У КримSOS також нагадали, що менш ніж за місяць на тимчасово окупованому півострові розпочинається навчальний рік 2023 - 2024. За словами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, після окупації Криму Росією, на півострові різко знизилася кількість кримськотатарських шкіл.