У Криму школам заборонили підіймати кримськотатарський прапор, - КримSOS
Російська окупаційна адміністрація заборонила у школах на території тимчасово окупованого Криму підіймати кримськотатарський прапор
Про це інформує КримSOS.
"Окупаційна адміністрація Криму заборонила підіймати кримськотатарський стяг разом із прапором РФ та так званої республіки Крим на лінійках у школах півострова", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, у школах заборонили планувати деякі заходи, наприклад, до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня. Напередодні пам’ятних дат у кримськотатарських школах працюватиме спеціальна комісія, оскільки планування таких заходів розглядатиметься як підготовка провокацій.
Як додають в організації, росіяни не давали письмового розпорядження про таку заборону, однак до шкіл приходили "від адміністрації", тобто від так званого очільника Криму Сергія Аксьонова. На запитання про те, чому не можна підіймати прапор, окупанти відповідають, що він "ніде не закріплений, є лише прапор РФ та республіки Крим".
У КримSOS також нагадали, що менш ніж за місяць на тимчасово окупованому півострові розпочинається навчальний рік 2023 - 2024. За словами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, після окупації Криму Росією, на півострові різко знизилася кількість кримськотатарських шкіл.
- 16 травня повідомлялося, що окупанти у Криму скасували останні дзвоники для школярів не випускних класів та виправдовують це заходами безпеки.
- Також голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру, голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що російські загарбники в Криму роздають інструкції директорам шкіл щодо підготовки підвалів під укриття.
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