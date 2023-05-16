Окупанти у Криму доручають директорам шкіл готувати укриття у підвалах, – Барієв
Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму роздають інструкції директорам шкіл щодо підготовки підвалів під укриття
Про це в етері "Громадського радіо" повідомив голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру, голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.
Окрім цього, він також зауважив, що через вибухи у тимчасово окупованому Криму, зокрема у Севастополі та Євпаторії, окупанти з одного боку намагаються поширювати заяви про те, що російська ППО нібито захищає місцевих мешканців, а з іншого - активно працюють зі школами.
"Представники окупаційної влади збирали директорів шкіл, надавали їм інструкції. Говорили, що потрібно привозити сухі пайки. Також говорили, щоб директори шкіл підготували під укриття підвали і надали інструкції батькам, щоб діти принесли до шкіл свою воду, інші речі тощо", - зазначив Барієв.
- 16 травня повідомлялося, що окупанти у Криму скасували останні дзвоники для школярів не випускних класів та виправдовують це заходами безпеки.
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